Коронавирус легко уничтожает холодная атмосферная плазма

https://static.news.ru/photo/0e40bbd0-236f-11eb-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) утверждают, что использование холодной атмосферной плазмы может сулить значительный прорыв в борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщается в новом выпуске журнала Physics of Fluids.

Моделирование, проделанное американскими учёными, показало, что штаммы коронавируса нового типа на таких поверхностях, как металл, кожа и пластик, можно уничтожать всего за 30 секунд. Способствует этому обработка поверхностей струёй холодной атмосферной плазмы, выбрасываемой аргоном.

К сведению, аргоновая плазма — особое состояние инертного газа аргона, получаемое в результате процесса его ионизации.

Для распыления на поверхности, заражённые живыми культурами SARS-CoV-2, специалисты использовали плазменную струю атмосферного давления (плазму, генерируемую при атмосферном давлении). Её экспериментаторы добились при помощи 3D-принтера. Эксперты обработали этой плазмой пластиковые, металлические и картонные покрытия, а также синтетическую кожу мечей для баскетбола, футбола и бейсбола.

Распыление с использованием аргоновой плазмы нейтрализовало коронавирус на всех шести поверхностях менее чем за три минуты. При этом большая часть вирусов была уничтожена уже через 30 секунд. Дополнительный эксперимент также продемонстрировал, что вирус спокойно уничтожается с той же скоростью и на материале лицевых масок.

Учёные напоминают, что по большей части новый коронавирус может оставаться особо активным на поверхностях в течение нескольких часов. Исследователь Ричард Вирц отмечает, что новые результаты являют большой потенциал использования плазмы атмосферного давления для прерывания циклов передачи вируса.

И это только начало. Мы более чем уверены в сокрушительном действии плазмы и возлагаем на неё очень большие надежды. В будущем многие ответы для научного сообщества будут получены именно благодаря её использованию. Всё, что у нас есть, «исходит» из воздуха. Воздух и электричество — весьма здоровая процедура без побочных эффектов, — сказал Вирц, чьи слова приводит международный агрегатор научных новостей eurekalert.org .

Плазма — одно из четырёх фундаментальных состояний материи, и её можно выработать, нагревая нейтральный газ (аргон) или подвергая его воздействию сильного электромагнитного поля. Относительно новая технология, холодная атмосферная плазма — это ионизированный газ с температурой, близкой к комнатной, который уже доказал свою эффективность при лечении рака, заживлении ран, в стоматологии и в других медицинских практиках.

Исследователи верят, что в скором времени преимущества плазмы станут доступны во всём мире.

Как писал NEWS.ru, врач-иммунолог Ирина Ярцева считает, что коронавирус, как и любая ОРВИ, может стать сезонным заболеванием и в этом случае стоит ждать очередной вспышки заболевания в начале весны 2021 года.