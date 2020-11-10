Иммунолог допустила новую вспышку коронавируса весной

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Врач-иммунолог Ирина Ярцева считает, что коронавирус, как и любая ОРВИ, может стать сезонным заболеванием и в этом случае стоит ждать очередной вспышки заболевания в начале весны 2021 года.

Она отметила сходство коронавируса с привычными ОРВИ и напомнила, что те, в свою очередь, наиболее активно проявляются осенью, в октябре — ноябре, а также в марте, передаёт НСН.

Также она затруднилась ответить на вопрос, как долго россиянам придётся носить с собой средства индивидуальной защиты. Этот вопрос будут решать на уровне администраций городов и федеральных властей, уверена Ярцева.

Со своей стороны она не видит острой необходимости носить медицинские маски.

Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках? — задалась вопросом врач.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максима Гультяева, в 2021 году человечество окончательно победит COVID-19 и второй волны роста заражений не будет.

В то же время власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.