https://static.news.ru/photo/92d62774-2cc9-11ea-91dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: legiondhonneur.fr

Обладатель Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру вошёл в число лиц, удостоенных в 2020 году французского ордена Почётного легиона.

Правительственное издание Journal Officiel публикует списки награждённых три раза в год — 1 января, на Пасху и в День взятия Бастилии 14 июля. В 2020 году награду получат 487 человек. Кроме Муру, в список награждённых также вошёл глава выполняющей космические запуски компании Arianespace Стефан Исраэль. Среди остальных обладателей ордена Почётного легиона — литераторы, спортсмены и предприниматели.

Жерар Муру получил Нобелевку за работы в области лазерной физики, в частности за изобретение совместно с канадской исследовательницей Донной Стриклэнд метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности.

В октябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, американский учёный, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи предложил поднять налоги для состоятельных людей и распределить полученные средства между бедными.