Обладатель Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру вошёл в число лиц, удостоенных в 2020 году французского ордена Почётного легиона.
Правительственное издание Journal Officiel
Жерар Муру получил Нобелевку за работы в области лазерной физики, в частности за изобретение совместно с канадской исследовательницей Донной Стриклэнд метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности.
В октябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, американский учёный, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи предложил поднять налоги для состоятельных людей и распределить полученные средства между бедными.
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