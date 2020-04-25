Китайские учёные начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях

https://static.news.ru/photo/c480a34e-86f1-11ea-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты из Китая начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса. Экспериментальный медикамент ввели 508 добровольцам.

Во время первой стадии учёные проверили безопасность вакцины, передаёт Global Times. Теперь необходимо подтвердить её эффективность.

В настоящий момент вакцина может стать одним из самых сильных орудий для подавления коронавируса, — рассказала эпидемиолог пекинской Военно-медицинской академии и руководитель исследования Чэнь Вэй.

Если этот этап даст положительные результаты, учёные раскроют код. Это значит, что участники исследования узнают, как их лечили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.