Китайские учёные начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях

Эксперты из Китая начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса. Экспериментальный медикамент ввели 508 добровольцам.
Во время первой стадии учёные проверили безопасность вакцины,
В настоящий момент вакцина может стать одним из самых сильных орудий для подавления коронавируса, — рассказала эпидемиолог пекинской Военно-медицинской академии и руководитель исследования Чэнь Вэй.
Если этот этап даст положительные результаты, учёные раскроют код. Это значит, что участники исследования узнают, как их лечили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.
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