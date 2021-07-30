Инфекционист назвал срок существования коронавируса в мире

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте назвал срок существования коронавируса в мире. По словам эксперта, вирус живёт среди людей уже около восьми лет, с 2013 года, пишет РИА Новости.

Как заявил эксперт, очень похожий на сегодняшний вирус был выявлен в пещерах под Уханью. И тогда были написаны диссертации по этому поводу, но они все куда-то исчезли.

Остаётся неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Ухани в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий — на 96% — на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухани, — пояснил агентству Питте.

В 2013 году. когда был обнаружен вирус, его заморозили. И сейчас этого экземпляра в лаборатории нет. Специалист уверен, что похожий на COVID вирус был обнаружен восемь лет назад.

Это доказывает тот факт, что в 2019 году в районе Ухани проходили олимпийские игры и некоторые команды заболели недугом с симптомами, похожими на коронавирус.

Ранее эволюционный биолог и профессор британского Редингского университета Марк Пейгл не исключил версию утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухани. Эксперт отметил, что правдоподобной выглядит и гипотеза о естественном происхождении инфекции.