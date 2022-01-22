Иммунолог: самый опасный вариант «омикрона» становится главным

У штамма «омикрон» есть несколько разновидностей. Две из них были наиболее распространены, например, в Дании, но сейчас более сильная из них — ВА.2 — начала занимать главенствующее положение. Об этом в беседе с MK.RU сообщил иммунолог Николай Крючков. Он уточнил, что изначально смешанный тип заражений вёл к спаду заболевания.

А ведь сначала волна смешанного омикрона вела к спаду заболеваемости — датчане, заболевавшие по 3,5 тысячи на один миллион в день, полагали, что у них точно начался перелом, — отметил врач.

По его словам, ВА.2 хоть и незначительно отличается от ВА.1, но сам по себе он сильнее. В целом говорить о завершении пандемии ещё рано, потому что «омикрон» может преподнести неприятные сюрпризы, сказал Крючков.

Ситуация, тем не менее, не беспросветная, потому что патогенность вируса на фоне высокой заразности должна падать. По его словам, со временем последствия болезни будут всё меньше и меньше.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучше защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца.