Эксперты сообщили, как предотвратить появление гнёзд птиц на балконах

https://static.news.ru/photo/20d1787a-9738-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» рассказали, как избежать появления гнёзд птиц на балконе, лоджии или в квартире во время выводково-гнездового периода.

Голуби, гнездящиеся на чердаках домов, иногда поселяются и на открытых балконах (лоджиях), где также успешно выводят своё потомство. Это тоже в порядке вещей <...> Для того чтобы ситуация не повторилась, следует застеклить балкон и в выводково-гнездовой период надолго не открывать балконную дверь и окна, — привели сообщение «Мосприроды» в РИА Новости.

Эксперты добавили, что если птицы начали гнездовье, нельзя проводить уборку. Делать её можно уже только после окончания гнездования и вылета птенцов.

Как писал NEWS.ru ранее, москвичи из-за режима самоизоляции перестали развешивать скворечники в парках и скверах. Глава отдела экологического просвещения и учёта животных Мосприроды Николай Кудрявцев призвал жителей Москвы помочь птицам с гнездованием и прокормом, развесив на балконах скворечники. Он отметил, что не стоит вешать кормушки для птиц на балконах и лоджиях выше 12 этажа.