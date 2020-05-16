Наука

Эксперты сообщили, как предотвратить появление гнёзд птиц на балконах

08:39, 16 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» рассказали, как избежать появления гнёзд птиц на балконе, лоджии или в квартире во время выводково-гнездового периода.

Голуби, гнездящиеся на чердаках домов, иногда поселяются и на открытых балконах (лоджиях), где также успешно выводят своё потомство. Это тоже в порядке вещей <...> Для того чтобы ситуация не повторилась, следует застеклить балкон и в выводково-гнездовой период надолго не открывать балконную дверь и окна, — привели сообщение «Мосприроды» в РИА Новости.

Эксперты добавили, что если птицы начали гнездовье, нельзя проводить уборку. Делать её можно уже только после окончания гнездования и вылета птенцов.

Как писал NEWS.ru ранее, москвичи из-за режима самоизоляции перестали развешивать скворечники в парках и скверах. Глава отдела экологического просвещения и учёта животных Мосприроды Николай Кудрявцев призвал жителей Москвы помочь птицам с гнездованием и прокормом, развесив на балконах скворечники. Он отметил, что не стоит вешать кормушки для птиц на балконах и лоджиях выше 12 этажа.

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