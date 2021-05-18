Динозавров лишили статуса «кошмара для млекопитающих»

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Палеонтологи установили, что главными конкурентами в борьбе за ресурсы для живших в эпоху динозавров млекопитающих были не «ужасные ящеры», а их собственные сородичи. Выводы учёных по этому вопросу представлены в журнале Current Biology.

Ранее считалось, что динозавры были настоящим кошмаром для существовавших в одно время с ними млекопитающих. Предполагалось, что последние вынуждены были ютиться в норах и других укромных местах и не имели возможности эволюционировать в крупных животных. Однако результаты исследования учёных из Оксфордского и Бирмингемского университетов (Великобритания) лишили динозавров статуса главного конкурента млекопитающих.

Специалисты использовали данные статистики для анализа того, насколько ограничены были выкармливаемые материнским молоком животные в своей эволюции до и после эпохи динозавров. Исследование показало, что предки современных млекопитающих имели ограниченные сферу распространения и рацион питания, в то время как другие представители видов, чьи детёныши питаются молоком, отличались сравнительно крупными размерами тела, имели развитые навыки охоты и, соответственно, питались разнообразнее. Это позволило сделать вывод, что вымирание отдельных групп млекопитающих происходило из-за конкуренции с родственниками, а не динозаврами. Учёные допустили, что предки множества современных животных смогли продолжить существование только потому, что многие виды млекопитающих вымерли вместе с представителями надотряда Dinosauria.

Ранее учёные из Университета Техаса в Остине нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли динозавров. Исследователи пришли к выводу, что падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания древних видов животных.