«Что-то такое выскочит»: Медведев высказался о биолабораториях США

Дмитрий Медведев высказал мнение о работе биолабораторий, созданных при участии США в соседних странах. По его словам, Россия не понимает, чем они занимаются, поэтому не исключает, что эти лаборатории могут стать источником вируса, сообщает РИА Новости.

Зампред Совбеза предположил , что опасный вирус может появиться на такой станции по ошибке или вине сумасшедшего. Причём, здесь вовсе не играет роли, кто организовал такую лабораторию — американцы или представители других стран. Гораздо важнее то, что что эти станции находятся на соседних с Россией территориях и при этом неясно, чем они занимаются и несут ли в себе угрозу.

А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдёт какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое «выскочит» или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются, — сказал Медведев.

Политик пояснил, что он в курсе того, как моделируются вирусы, так как сам видел создание подобных цепочек на компьютере. Поэтому «можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус».

Ранее болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала новые данные о работе биолабораторий США на Украине, в Грузии и других странах. Эти станции были основаны ещё при Кучме, закрылись при Януковиче, а после Майдана снова заработали.