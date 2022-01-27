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«Что-то такое выскочит»: Медведев высказался о биолабораториях США

Медведев выразил озабоченность работой биолабораторий США в соседних странах
07:36, 28 января 2022
«Что-то такое выскочит»: Медведев высказался о биолабораториях США Фото: Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Дмитрий Медведев высказал мнение о работе биолабораторий, созданных при участии США в соседних странах. По его словам, Россия не понимает, чем они занимаются, поэтому не исключает, что эти лаборатории могут стать источником вируса, сообщает РИА Новости.

Зампред Совбеза предположил, что опасный вирус может появиться на такой станции по ошибке или вине сумасшедшего. Причём, здесь вовсе не играет роли, кто организовал такую лабораторию — американцы или представители других стран. Гораздо важнее то, что что эти станции находятся на соседних с Россией территориях и при этом неясно, чем они занимаются и несут ли в себе угрозу.

А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдёт какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое «выскочит» или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются, — сказал Медведев.

Политик пояснил, что он в курсе того, как моделируются вирусы, так как сам видел создание подобных цепочек на компьютере. Поэтому «можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус».

Ранее болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала новые данные о работе биолабораторий США на Украине, в Грузии и других странах. Эти станции были основаны ещё при Кучме, закрылись при Януковиче, а после Майдана снова заработали.

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