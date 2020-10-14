Астроном: с вероятноcтью до 50% наша реальность является симуляцией

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С вероятностью 50% наша жизнь может оказаться симуляцией. К такому выводу пришёл астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг.

Отмечается, что в 2003 году профессор Оксфордского университета Ник Бостром высказал предположение, что наша реальность является компьютерной симуляцией, придуманной высокоразвитой цивилизацией. По его мнению, если такая цивилизация доживает до постматериальной фазы, она создаёт собственную симуляцию и не одну. Вопрос только в том, дожила ли породившая эту «матрицу» цивилизация до этого момента или человечеству только предстоит запускать свои симуляции в будущем, пишет Scientific American .

Астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг внимательно изучил эти положения и доказал, что вероятность того, что мы действительно живем в симуляции, составляет 50%. По его мнению, если бы физическая гипотеза (то есть та, в которой симуляции не существует) была верна, вероятность того, что мы живем во Вселенной без симуляций, составила бы 100%. Затем Киппинг показал, что даже в гипотезе симуляции нашей Вселенной большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции.

Таким образом, пока человечество само не начало создавать симуляции, вероятность того, что мы живем в симуляции, равна вероятности, что мы находимся в физическом мире. Этот расклад измениться, если такая масштабная симуляция у нас появится.

13 июня NEWS.ru писал, что учёным вновь удалось зафиксировать сердцебиение чёрной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли. Так называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг чёрной дыры.