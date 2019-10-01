https://static.news.ru/photo/13c904b0-e435-11e9-9d7c-fa163e074e61_660.jpgФото: Scripps Institution of Oceanography/twitter.com
Айсберг весом 315 млрд т и площадью около 1,6 тыс. кв. м откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.
Институт океанографии Скриппс сообщил об этом в своём официальном Twitter-аккаунте.
Объект, получивший название D28, обнаружила гляциолог Хелен Фрикер. По её словам, событие не стоит связывать с изменением климата — айсберги такого масштаба откалываются от континента регулярно через каждые 60–70 лет. Также образование D28 не повлияет на уровень мирового океана.
Учёные собираются следить за новым айсбергом с помощью спутников, так как объект потенциально представляет опасность для судоходства.
Scientists have discovered that a large iceberg - more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice - has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9
Как ранее информировал News.ru, японские учёные намерены испытать в Антарктиде передвижную базу, способную выдерживать сверхнизкие температуры. Технологии, применявшиеся для создания базы, могут использовать для полётов к Луне.