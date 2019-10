Институт океанографии Скриппс сообщил об этом в своём официальном Twitter-аккаунте.

Объект, получивший название D28, обнаружила гляциолог Хелен Фрикер. По её словам, событие не стоит связывать с изменением климата — айсберги такого масштаба откалываются от континента регулярно через каждые 60–70 лет. Также образование D28 не повлияет на уровень мирового океана.

Учёные собираются следить за новым айсбергом с помощью спутников, так как объект потенциально представляет опасность для судоходства.