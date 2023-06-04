Житель Крыма сбил дрон палкой: как ВСУ атакуют РФ 4 июня Ночью в Крыму сбили пять украинских беспилотников, а ВСУ обстреливали село Муром Белгородской области

Фото: МО УкраиныNikolay Gyngazov/Global Look Press

Приграничные регионы России за минувшие сутки подверглись атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над областным центром сработали системы противовоздушной обороны. Сразу девять БПЛА были сбиты и заглушены в Крыму. Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Как отбили атаку БПЛА на Крым

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что в Джанкое в ночь на 4 июня был сбит беспилотник. По его словам, в результате было повреждено остекление нескольких домов.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что всего этой ночью над Крымом сбили пять украинских БПЛА, еще четыре нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьба (РЭБ). В результате падения дрона в Джанкое выбиты стекла в трех частных домах, также повреждены два автомобиля.

Аксенов подчеркнул, что в одном из дворов оказался невзорвавшийся БПЛА.

«На территории частного домовладения был обнаружен один невзорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет», — написал глава Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один из жителей сбил дрон броском палки. Он уточнил, что на аппарате не было взрывчатки, он был лишь оборудован камерой. «На улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер», — сообщил глава региона.

Фото: МО РФ ЗРК «Бук-М3»

Где были прилеты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над областным центром сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Позже глава региона добавил, что под обстрел попало село Муром в Шебекинском районе.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — отметил Гладков.

Губернатор рассказал, что ночью под обстрел также попал Волоконовский район Белгородской области, пострадавших нет.

По словам Гладкова, в пунктах временного размещения остаются более четырех тысяч человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь «Бригантина „Белогорье“», — добавил губернатор.

Ракетная атака на Мелитополь

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Мелитополя Запорожской области три человека получили ранения. По словам Рогова, осколками сбитых ракет повреждены жилые строения.

Фото: t.me/vvgladkov

«Последствия обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива поселка городского типа Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — написал Рогов.

Накануне вечером оперативные службы Запорожской области сообщили, что в районе северного выезда из Мелитополя прозвучал ряд взрывов.

В Telegram-канале городской администрации Бердянска сообщается, что ВСУ выпустили по городу шесть ракет. Все снаряды были сбиты системой ПВО.

«Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. <...> По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО — сбиты шесть ракет», — говорится в сообщении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что ракеты противника были перехвачены и уничтожены.

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