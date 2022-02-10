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Житель Дагестана зарезал бывшего полицейского из мести спустя 10 лет

14:58, 10 февраля 2022
Житель Дагестана зарезал бывшего полицейского из мести спустя 10 лет Место происшествия Фото: Фото с видео
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Житель Дагестана зарезал бывшего полицейского Асада Абдулатипова, находившегося в джипе на улице Ирчи Казака в Махачкале. Мотивом преступления послужила месть за сбитую насмерть Абдулатиповым односельчанку убийцы, сообщает Telegram-канал Baza.

В данный момент душегуб находится под стражей.

На допросе, убийца Рустам Даидзибеков сообщил, что убил бывшего сотрудника правоохранительных органов из-за мести за ДТП 2012 года, в котором погибла его односельчанка. Её смерть произвела на Даидзибекова сильное впечатление.

Известно, что убийца нанёс жертве не менее 15 ударов ножом.

Ранее в Брянской области 67-летний пенсионер расстрелял участкового из пистолета Макарова, чтобы отомстить за привлечение супруги к административной ответственности. Злоумышленник трижды выстрелил в майора полиции Артёма Ермакова, после чего скрылся с места преступления.

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