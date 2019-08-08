https://static.news.ru/photo/6cdfbf56-b9c6-11e9-b28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О планах провести земельную реформу сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с турецкими бизнесменами.

Украинский лидер считает, что это позволит открыть рынок «лучшей по качеству» земли уже с 2020 года.

Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует на Украине с 2001 года. Однако, в 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что этот запрет нарушает права человека, пишет РБК .

Решение ЕСПЧ вынес после жалобы двух человек, которым отказали в продаже сельхозугодий.

В 2018 году экс-президент Пётр Порошенко подписал указ о продлении моратория.

В конце июня о планах по отмене моратория уже заявлял замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук, писал News.ru. Говоря об экономических реформах в стране, он подчеркнул, что главными задачами являются сокращение дефицита бюджета и приватизация госкомпаний.