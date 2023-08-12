Зачем Шойгу прилетел на полигон в Арктике в разгар слухов о ядерной войне Глава Минобороны посетил российскую группировку войск на Новой Земле

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в сопровождении главы Росатома Алексея Лихачева облетел Центральный полигон ВС в Арктике. Это короткое сообщение только звучит сухо — на самом деле факт исключительно значимый. Те, кому предназначен этот жест, могут сделать для себя далеко идущие выводы.

132 ядерных испытания

Именно столько — 132 раза — на этом полигоне на архипелаге Новая Земля были проведены испытания ядерного оружия с 1954 до 1990 год, когда были заморожены все работы по подготовке испытаний новых ядерных боеголовок — все более компактных, но мощных.

После того как в 1963 году был подписан международный договор о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах — в воздушном пространстве, под водой и на поверхности земли — испытания ушли в глубокие подземные шахты. Но по соглашению между Советским Союзом и Соединенными Штатами они были прекращены и там. Расчеты новых вооружений проводятся на основе компьютерного моделирования, но, как считают многие специалисты, полной картины всех ТТХ такая форма анализа не дает.

За океаном на достаточно высоком уровне неоднократно звучали призывы возобновить подземные испытания. В ответ Москва давала понять, что мы первыми к таким операциям не вернемся, но если действующее более трех десятилетий соглашение будет нарушено, то и Россия сдерживать себя более не будет.

Фото: МО РФ Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне

Кому надо, тот поймет

Конечно, облет полигона министром и главным атомщиком не может рассматриваться в качестве непосредственной прелюдии к возобновлению испытаний. Но, как говорится, порох надо держать сухим. Потому такая инспекция не выглядит лишней. Высокие визитеры удостоверились, видимо, в надлежащем техническом состоянии объекта.

Инспекция проведена на фоне непрекращающейся дискуссии о возможности применения Россией ядерного оружия, как минимум ТЯО, в ответ на использование против нее последних натовских разработок, в частности ракет с большим радиусом поражения и кассетных снарядов. Первые лица нашей страны отрицают наличие таких намерений. Но в экспертной среде есть разные мнения.

В частности, популярна версия о том, что применение ядерного оружия — это, конечно, крайний шаг с непредсказуемыми последствиями, но и фактор таких вооружений, как средства сдерживания, стал в последнее время ослабевать. А потому США с натовцами без особого страха идут на все более серьезную эскалацию конфликта на Украине.

В этой связи некоторые отчаянные головы советуют пойти на демонстрацию косвенных доказательств своей решимости. В частности, начать подготовку к проведению испытаний на Новой Земле. Если все прежние соглашения нарушены, то что мешает охладить пыл особо наглых реваншистов?

Фото: МО РФ Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне

Расчет на громкий резонанс

Сообщение об облете полигона было сухое и скупое, но информационные круги от него разойдутся далеко. Понятно, что на Западе начнут строить разного рода гипотезы о намерении «злых русских» взорвать что-то вроде их классической «Кузькиной матери». Кремль будет отрицать все инсинуации на этот счет и повторять, что первыми мы к таким испытаниям не вернемся. Но намек дан весьма прозрачный.

Особенно для тех, кто сделал своей профессией насмешку над якобы «ржавыми еще советскими ракетами», и постоянно допускает возможность маленькой и победоносной ядерной войны.

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