За сутки в России коронавирус выявили у 5267 человек

https://static.news.ru/photo/41ce250a-d7bb-11ea-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтверждён у 5267 жителей российских регионов. За время пандемии коронавирус в РФ выявили у 871 894 человек.

По состоянию на 6 августа коронавирусом заболели 871 894 человека (+5267 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

От коронавируса уже вылечились 676 357 жителей России (+7331 за сутки), скончались от инфекции 14 606 человек (+116 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в российской столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились ещё 1254 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составляет 186 223. В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 отмечают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, поэтому в городе не планируют возвращать жёсткие ограничительные меры. Власти прогнозируют уровень заболеваемости в диапазоне 500–800 случаев в сутки, что не является критичным для российской столицы.