За сутки в России 3110 человек выздоровели от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1fb65a90-cf15-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 3110 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 600 250 жителей РФ.

По состоянию на 26 июля от коронавируса вылечились 600 250 человек (+3110 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России было выявлено 812 485 заболевших коронавирусом (+5765 за сутки), от инфекции скончались 13 269 человек (+77 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы из больниц были выписаны 306 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, количество победивших недуг столичных жителей выросло до 174 721 человека. Об этом 26 июля сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что число выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.