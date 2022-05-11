Яровая назвала украинцев «объектами опытов» США Яровая назвала украинцев «объектами опытов» военной программы США

Ирина Яровая / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Военная биологическая программа США на Украине сделала её граждан «объектами опытов». Такое заявление сделала заместитель председателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая. Её слова приводит РИА Новости.

Американская военная биологическая программа на Украине лишила её граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути, речь идёт о преступлениях против граждан Украины, — заявила Яровая.

Таким образом депутат прокомментировала сообщение Минобороны РФ о том, что Пентагон якобы проводил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице под Харьковом. Подопытными были мужчины 40–60 лет в состоянии дистрофии.

По словам Яровой, подобная информация «изобличает организованную преступную деятельность должностных лиц Украины и США».

Несомненно, в рамках парламентского расследования всем этим фактам будет дана надлежащая оценка, — отметила депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По словам дипломата, Москва продолжит работу на этом направлении. Он добавил, что в лабораториях содержали наиболее опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллёза».