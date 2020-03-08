https://static.news.ru/photo/be6f3450-611e-11ea-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). С 8 марта на его обратной стороне можно указывать информацию о договоре добровольного автострахования (каско), не заключая его в виде отдельного документа.

Срок действия такого договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско, — цитирует «Российская газета» указание Центробанка.

Уточняется, что договор каско можно будет расторгнуть, не прекращая действия полиса ОСАГО. «Двойной полис» можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде.

Как писал NEWS.ru, Центробанк назвал девять регионов, где высоки риски мошенничества с ОСАГО. Это Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня. Больше всего риски мошенничества спрогнозированы в Карачаево-Черкесии, они составили 6 баллов. В этом регионе отмечены критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат, они составляют 180,8%, что в два раза выше среднего.