Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Полицейскому из Ростова-на-Дону удалили объёмную восьмисантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия. Уникальную операцию провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Опасная опухоль за несколько месяцев
По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Александра Есипова, об уникальности операции говорит то, что пациент остался жив, хотя он дважды перенёс клиническую смерть.
В настоящее время полицейского готовят к выписке и реабилитации амбулаторно дома.
Ранее президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава, кардиохирург Лео Бокерия предупредил, что коронавирус даёт осложнения чаще всего на лёгкие, но лёгкие — главный поставщик кислорода в организм и их повреждение мгновенно отражается на работе сердца. Он отметил, что многие сердечники, попадавшие в больницу с COVID-19, по сути, умирали из-за сердечно-лёгочной недостаточности.