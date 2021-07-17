Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Полицейскому из Ростова-на-Дону удалили объёмную восьмисантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия. Уникальную операцию провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Опасная опухоль за несколько месяцев заполнила собой все левые отделы сердца. По словам врачей, она была смешанной, соединяла в себе миксому и рабдомиому. Она настолько проникла в орган, что её невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Хирургам пришлось буквально вырезать сердце из груди полностью, разрезав его поперёк. Они также обработали все сердечные камеры специальным лазером и электричеством, а также провели аортокоронарное шунтирование и восстановили ритм сердца.

По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Александра Есипова, об уникальности операции говорит то, что пациент остался жив, хотя он дважды перенёс клиническую смерть.

В настоящее время полицейского готовят к выписке и реабилитации амбулаторно дома.

Ранее президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава, кардиохирург Лео Бокерия предупредил, что коронавирус даёт осложнения чаще всего на лёгкие, но лёгкие — главный поставщик кислорода в организм и их повреждение мгновенно отражается на работе сердца. Он отметил, что многие сердечники, попадавшие в больницу с COVID-19, по сути, умирали из-за сердечно-лёгочной недостаточности.