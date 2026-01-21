Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:33

Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений

Протокол о пропаганде нетрадиционных отношений составлен на «Читай-город»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составили в отношении ООО «Грамота», которой принадлежит «Читай-город», сообщили в Йошкар-Олинском городском суде. Он получил соответствующие материалы. Сети книжных магазинов грозит запрет деятельности сроком до 90 дней, передает ТАСС.

В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО «Грамота», — говорится в сообщении.

При этом суть претензий к владельцу «Читай-города» не раскрывается. Также не уточняется, на какой день назначено судебное заседание.

Ранее российское издательство Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке», приняло решение о закрытии после семи лет работы. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку.

До этого в Чите в магазинах «Читай-город» пресекли распространение литературы с упоминанием ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В магазине обнаружили четыре книги с признаками пропаганды.

