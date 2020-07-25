Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса

https://static.news.ru/photo/8ad4e6ba-ce85-11ea-b37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с тем, что в России активно развивается первая волна коронавируса, вторая волна инфекции может прийти позже осени. Однако вслед за ними могут последовать ещё несколько вспышек болезни.

Так, вирусологи считают, что в стране может быть более пяти волн.

Вторая волна начнётся тогда, когда заболевания утихнут, а потом начнут расти вновь. А пока у нас достаточно высокий рост заболевших, — передаёт URA.RU слова вирусолога Анатолия Альштейна.

Он отметил, что коронавирус распространяется по миру неодинаково и России понадобится три года, чтобы «смириться с этим вирусом — он ослабеет, но жить с COVID-19 нам придётся долго».

Схожее мнение выразил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, существует «вполне обоснованное мнение», что коронавирус станет постоянной болезнью с «сезонными колебаниями». При этом эксперт отметил, что пока неясно, что именно следует считать началом второй волны заболеваемости.

Врач-иммунолог Михаил Костинов считает, что ожидать второй волны не стоит.

Распространение коронавируса в мире можно сравнить с песней, которую включают с разной громкостью. Вирус есть, но маловероятно то, что наступит новый пик заболевания, который можно будет назвать началом второй волны, — сказал Костинов.

Как ранее писал NEWS.ru, осенью может ожидаться подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он не будет таким значительным, как это было весной. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.