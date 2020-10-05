Вирусолог сообщил о риске повторного заражения COVID у переболевших весной

https://static.news.ru/photo/47919588-06b1-11eb-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают через три-четыре месяца, рассказал сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов.

Чепурнов также высказал мнение, что надежды на формирование среди населения России коллективного иммунитета не оправдались.

Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым количеством переболевших сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся, — цитирует медика URA.RU.

Он отметил, что практика показывает снижение уровня антител у переболевших, вплоть до полного исчезновения через три-четыре месяца после выздоровления, а через полгода или менее клеточный иммунитет перестаёт, как выяснилось, отвечать на коронавирусный антиген.

Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения, — резюмировал эпидемиолог.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог сообщил об опасной тенденции к поздней диагностике COVID в РФ. В столице удвоение смертности на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что болезнь выявляется на поздних стадиях.