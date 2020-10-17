Въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году

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Объём розничных продаж игристых и шампанских вин вырос на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В январе — сентябре 2020 года объём розничной продажи шампанских и игристых вин составил 10,4 млн декалитров (дал) (108,3% от уровня января — сентября прошлого года). В сентябре продано 1...