Въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0d09b29a-113a-11eb-945d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Возобновление въездного туризма в России ожидается в 2021 году, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас фактически находится на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, можно посчитать буквально поштучно, — сообщил в эфире радиостанции «Вести ФМ» Горин.
Восстановление туристической отрасли специалист спрогнозировал только с наступлением весенне-летнего сезона 2021 года.
Как писал NEWS.ru, въездной туризм в России начнёт восстанавливаться с 1 января 2021 года, когда начнут действовать электронные визы для иностранцев. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она считает, что восстановление турпотока будет скорее выглядеть как «взрыв и бум», увеличится перечень стран, откуда приезжают туристы, а также расширятся категории приезжающих. Как отметила Ломидзе, до конца года оживление въездного туризма маловероятно, даже с учётом темпов снятия ограничений. Она подчеркнула, что последствия кризиса в этой области будут ещё долго сохраняться. Предпринимателям предстоит перенастроить свой бизнес с учётом требований сохранения социальной дистанции и ограничения ёмкости гостиниц и ресторанов.