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В РЖД сообщили о возможных перебоях в работе сайта из-за DDoS-атак

10:56, 26 февраля 2022
В РЖД сообщили о возможных перебоях в работе сайта из-за DDoS-атак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный сайт РЖД может не открываться из-за регулярных DDoS-атак на него, сообщила компания в Telegram-канале. Там напомнили, что кроме сайта для покупки билетов доступны другие каналы продаж. Мобильное приложение РЖД работает как и прежде. Кроме того, на вокзалах увеличили количество работающих касс. 

Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьёзным DDoS-атакам. Напоминаем, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж, —говорится в сообщении. 

Ранее группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. 

Взломщики заявили, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Кроме того, компания Rambler Group сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась Lenta.ru. По утверждению компании, кибератаку удалось отразить.

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