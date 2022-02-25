В РЖД сообщили о возможных перебоях в работе сайта из-за DDoS-атак
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:56, 26 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный сайт РЖД может не открываться из-за регулярных DDoS-атак на него, сообщила компания в Telegram-канале. Там напомнили, что кроме сайта для покупки билетов доступны другие каналы продаж. Мобильное приложение РЖД работает как и прежде. Кроме того, на вокзалах увеличили количество работающих касс.
Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьёзным DDoS-атакам. Напоминаем, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж, —говорится в сообщении.
Ранее группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine.
Взломщики заявили, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Кроме того, компания Rambler Group сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась Lenta.ru. По утверждению компании, кибератаку удалось отразить.