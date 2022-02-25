В РЖД сообщили о возможных перебоях в работе сайта из-за DDoS-атак

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Власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик, передаёт ТАСС. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились.

Мы отменили [занятия] во всех школах. Это ложная тревога, потому что школы проходят сейчас проверки, там всё благополучно. Но детей отправили сегодня домой, а в понедельник приступаем к учебному процессу,...