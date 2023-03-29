В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг России предложил Минцифры размещать многофункциональные центры (МФЦ) и инфраструктуру «Почты России» на свободных площадях в торговых центрах (ТЦ) из-за снижения показателей моллов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства. Речь идет об отделениях, почтоматах и других объектах.

Минпромторг уже направил успешные практики поддержки сегмента торговой недвижимости в регионы и призвал контролировать ситуацию, вводя при необходимости меры реагирования. Размещение МФЦ и инфраструктуры «Почты России» в ТЦ может помочь улучшить их показатели и предоставить дополнительные услуги для посетителей.

В январе совет директоров «Почты России» выбрал нового генерального директора. Должность вместо Максима Акимова занял Михаил Волков. Новый гендиректор компании пришел в «Почту России» в 2017 году. Тогда он занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле.

Ранее сообщалось, что у посольства Великобритании в Москве могут возникнуть проблемы с получением корреспонденции из-за отказа от использования нового адреса. Все письма будут возвращаться отправителям, пояснили в «Почте России».