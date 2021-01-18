В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом к лету

https://static.news.ru/photo/7116c1e0-5a0c-11eb-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатели заболеваемости населения России коронавирусом к лету 2021 года, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или более низкого уровня, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эпидемиолога, в начале весны аре этом заболеваемость может снова вырасти, но не так, как осенью 2020 года, передаёт РИА Новости. По словам Пшеничной, это характерно для сезонных инфекций, а коронавирус, видимо, можно будет отнести к таким заболеваниям.

Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня, — сказала эксперт.

По мнению эпидемиолога, возможно, что пик ситуации с коронавирусом уже пройден, и, в последнее время, «наметилась тенденция к стабилизации ситуации». Также Пшеничная напомнила, что на эпидемический процесс влияет много факторов, в числе которых и погода, и соблюдение население мер профилактики инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространённым в России уже к весне. Она подчеркнула, что если раньше определённые контакты с заражёнными COVID-19 можно было считать условно безопасными, то с новым штаммом такая история не пройдёт. Люди будут заражаться.