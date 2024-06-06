В РЭЦ рассказали о проблемах в расчетах между Россией и Китаем Гендиректор РЭЦ Никишина: РФ и КНР работают над устранением проблем в расчетах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

РФ и КНР прилагают усилия для устранения проблем в расчетах между странами, заявила NEWS.ru генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, данный вопрос является приоритетным в повестке правительства и Центробанка России.

Проблемы с платежами есть, проблемы серьезные. Сейчас, действительно, самая главная точка приложения усилий и российских, и китайских регуляторов и банков для того, чтобы создать фактически новую эру в отношениях между РФ и КНР с точки зрения расчетов, которая не будет подвержена санкционному режиму третьих стран. Вопрос один из приоритетных, находится в повестке всей вертикали российского правительства и Центробанка. Действительно, пока он не будет решен, им будут заниматься, — отметила Никишина.

Ранее агентство Reuters писало, что некоторые китайские экспортеры начали сотрудничать с мелкими банками, которые работают на границе с Россией. Такое решение возникло из-за санкций США. По словам журналистов, компании из Китая прибегают к «подпольным каналам финансирования». Речь идет о денежных брокерах и криптовалюте, которая запрещена в республике с 2021 года. Часть экспортеров полностью ушли с российского рынка.