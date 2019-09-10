Спортивный директор футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо очень хочет продать бразильского нападающего клуба Неймара в другую команду уже в зимнее трансферное окно.
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В минувшем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 23 мяча и отметился 13 результативными передачами.
Контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года.
Нападающий французского клуба ПСЖ Неймар назвал причину срыва трансфера в каталонскую «Барселону», писал News.ru.