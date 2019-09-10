https://static.news.ru/photo/b0ea4eda-d3c7-11e9-aedf-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо очень хочет продать бразильского нападающего клуба Неймара в другую команду уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, такая решительность функционера связана с тем, что у него накопилась усталость от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение Неймара. По информации источника, в первую очередь на игрока претендуют «Барселона» и мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что в борьбу за Неймара собирается включиться «Ювентус».

В минувшем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 23 мяча и отметился 13 результативными передачами.



Контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года.

Нападающий французского клуба ПСЖ Неймар назвал причину срыва трансфера в каталонскую «Барселону», писал News.ru.