В Минпромторге нашли положительные последствия ухода Microsoft из России Замглавы Минпромторга Шпак: уход из России Microsoft даст развитие отечественному ПО

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Уход с российского рынка американской компании Microsoft станет позитивным шагом с точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности и торговли Виталий Шпак, его слова приводит ТАСС.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений, — это лишь вопрос времени, — сказал Шпак.

Он также добавил, что с увеличившимся спросом и доступом к потребителю российские разработчики смогут совершить прорыв по улучшению качества своей продукции. По словам представителя министерства, в России уже сегодня существуют отечественные операционные системы: Astra, «Альт», «Ред ОС».

В конце июня президент американской корпорации Брэд Смит заявил, что Microsoft собирается сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется. По его словам, деятельность компании на территории РФ становится все уже и уже.

Ранее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11, а также их образцы, программу Media Creation Tool со своего официального сайта.