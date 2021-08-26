В Крыму назвали украинского чиновника, организовавшего водную блокаду

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал имя главного организатора водной блокады Крыма. Он отметил, что им в 2014 году был теперь уже бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Фикс отметил , что Сенченко является «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом».

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет, — уточнил депутат.

Именно Сенченко в 2014 году, по словам Фукса, заставил предпринимателей Украины выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала. Он же реализовал замысел.

Крымский депутат добавил, что рабочая группа по оценке ущерба, нанесённого полуострову блокадами, подготовила материалы о причастности к перекрытию канала других украинских политиков, в числе которых значится пятый президент Украины Пётр Порошенко.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» в отношении перекрывших в 2014 году Северо-Крымский канал неустановленных лиц, скрывающихся на Украине. Организаторам водной блокады грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.