СКР возбудил уголовное дело по факту экоцида в Крыму

Следственный комитет РФ впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» в отношении перекрывших в 2014 году Северо-Крымский канал неустановленных лиц, скрывающихся на Украине. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Спикер республиканского парламента уточнил, что организаторам водной блокады грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Константинов также подчеркнул, что бесконечно долго скрываться от правосудия на территории сопредельного государства у злоумышленников не получится, так как крымчанам все они известны поимённо.

«Судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо», — добавил Константинов.

Издание сообщает , что в соответствии с пунктом 5 статьи 78 УК РФ к лицам, совершившим экоцид, сроки давности не применяются.

Весной 2021 года рабочая группа крымского Госсовета направила в ФСБ и СКР заявление, в котором обратилась с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия Северо-Крымского канала. В своём обращении крымчане назвали имена 12 предполагаемых организаторов водной блокады полуострова, организованной весной 2014 года.

В списке, помимо прочих, фигурируют имена бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука.