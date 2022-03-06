В Госдуме оценили опасность биологической программы Киева

Россия имела веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины и данные отечественного Министерства обороны о разработке компонентов биологического оружия в соседней стране являются веским тому подтверждением. Об этом заявил в своём Telegram-канале глава думского комитета по международным делам и участник делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

Мы получаем всё новые и новые подтверждения того, что у России были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, — написал он.

Депутат также отметил, что Москва неоднократно предупреждала о том, что американские биологические лаборатории, преследующие «далеко не мирные цели», расположились в целом ряде стран постсоветского пространства. Однако мировое сообщество закрывало на это глаза.

Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно, — заявил Слуцкий.

По его мнению, это должно стать предметом для отдельного разбирательства, в том числе со стороны структур ООН.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга о том, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. МО РФ также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.