В «Газпроме» сообщили о поиске решений для запуска «Северного потока» «Газпром» ищет решения для возобновления работы системы «Северный поток».

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В настоящее время компания «Газпром» ищет возможности для возобновления работоспособности системы «Северный поток». Об этом сообщил официальный представитель российской корпорации Сергей Куприянов. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток». Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно, — сказал Куприянов.

Он добавил, что точно известно лишь, что это является «сложной технической задачей». Среди первоочередных шагов — физическое исследование мест повреждения. Ситуацию с одновременными разрывами сразу на трех никтах газопроводов Куприянов назвал беспрецедентной.

По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса, — резюмировал он.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии.