https://static.news.ru/photo/54e1e47a-1cdf-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Фото: tyumen-city.ru

Рейтинг лучших городов по качеству жизни в 2019 году возглавила Тюмень. Следом за ней в списке расположились Геленджик и Ейск.

В 2019 году на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска, — приводит слова исследователей ТАСС.

Столица России заняла шестое место. Москву оценили всего в семь баллов. Её опередили Грозный — четвёртое место и Гурьевск — пятое место. Санкт-Петербург расположился на шестом месте. Сообщается, что города оценивали по десятибалльной шкале. Оценки выставляли за безопасность, дороги, магазины и общественный транспорт.

Также в рейтинг попали и совсем маленькие города, среди которых Мытищи и Королёв. Последние место рейтинга отдали городу Шахты из Ростовской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Абакана отреагировали на первое место в рейтинге самых грязных городов.