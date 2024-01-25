Труд превратил обезьяну в человека, а суд — Ходорковского в Раневскую

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово обращен в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Именно в «Яблоневом саде» расположены дома основателей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева.

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели», как говаривал один известный персонаж, хорошо знакомый с Уголовным кодексом. Кажется, мы действительно вступаем в новую эпоху, где справедливости станет больше. Должно стать больше. Даже не строю иллюзий, что это случится «по щелчку пальцев». Но не может мир меняться лишь по внешнему контуру, не затронув нерешенных внутригосударственных проблем, многие из которых тянутся из 90-х годов прошлого века.

Отмечу, что информацию о том, что Ходорковский и компания получают доходы со своего Яблоневого Сада, озвучивали еще несколько лет назад. И, получая деньги с российских активов, эти люди продолжали жировать на дорогих курортах. И при этом финансировать экстремистские организации. А ведь одновременно с этим к Ходорковскому и его друзьям был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд рублей.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Отпустили из гуманных соображений

Неплохо было бы вспомнить, что Ходорковский был помилован указом президента России 20 декабря 2013 года. Вот что в те дни говорил сам Владимир Путин о своем решении: «...он косвенно все равно в письме ко мне признал [вину] и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой».

Как известно, круг общения бывшего владельца ЮКОСа за прошедшие 10 лет, мягко говоря, не ограничивался семьей и близкими людьми. В общем, Бог ему судья.

При этом едва ли взимание арендной платы с богатых постояльцев Яблоневого Сада это единственный источник дохода г-на Ходорковского. Но не стоит недооценивать и символического значения случившегося. До сих пор в памяти обнищавшего в 90-е годы целого поколения — грабительская приватизация и обогащение кучки пронырливых мошенников.

За бесценок скупленные предприятия и ресурсы, а также тотальный внешний контроль и руководство «смотрящими» из-за океана. Как видно, приходит время возмездия для тех, кто находится за пределами страны, но, наживаясь на своих российских «активах», пытается расшатать наше государство.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Михаил Ходорковский

Кто грустит по вишневому саду?

А ведь от представителя российского большого бизнеса не так уж и многое требуется: вкладывай средства в благосостояние страны, не уходи от налогов, не «ныкай» деньги по офшорам да жертвуй нуждающимся (последнее — опция). А вот теперь ответьте на один вопрос: если, допустим, вы станете вдруг миллиардером, но только на таких условиях, вы готовы? Я уверен, что почти все скажут да. И большинство будет следовать этому.

Вот и г-н Ходорковский, живи он по этим нехитрым правилам, гулял бы сегодня по Яблоневому Саду, срывал спелые плоды (в широком смысле) и не знал бы вкуса тюремной баланды.

Но вряд ли он так сентиментален и скучает сейчас по шелесту яблоневой листвы на Рублевке. И вряд ли он, как в известной пьесе Антона Павловича Чехова, тоскует от неминуемого расставания с садом. Ему не нужен сад. Ни яблоневый, ни вишневый. Пусть даже суд и превратил нашего бывшего мультимиллионера в Любовь Андреевну Раневскую — ту самую артистократку, которая была вынуждена за долги продать родовое имение и старинный сад.

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