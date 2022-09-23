Студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенты университетов России, обучающиеся на заочной форме, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии, сообщил портал «Объясняем.рф». Отмечается, что студентов-очников призывать не планируется.

Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии, — указано в ответе портала.

Студент первого курса МФТИ ранее получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. 21 сентября он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы. В отделении полиции ему и вручили повестку. Отмечается, что из отделения полиции молодой человек был направлен в суд, где ему дали семь суток ареста. 6 октября он должен будет явиться в военкомат для уточнения личной информации и вручения мобилизационного предписания.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.