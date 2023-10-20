Стало известно о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова

Фото: Зуфаров Валерий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

25 февраля 1988 г., обладательница серебряной медали в лыжной гонке на 20 км Анфиса Резцова на дистанции

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни, сообщил ТАСС бывший муж спортсменки Леонид. Ей было 58 лет. По словам Резцова, супруга скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра, ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа, — рассказал супруг спортсменки.

Среди достижений спортсменки также титул двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону. Долгое время она оставалась единственной в мире женщиной, имевшей олимпийское золото сразу в двух видах спорта.

Резцова стала олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете в 1988 году. Уже спустя четыре года она забрала золото в биатлонном спринте. В 1994 году спортсменка стала первой в эстафете.

Telegram-канал Baza уточнил, что несколькими месяцами ранее Резцова перенесла сердечный приступ. Она упала в обморок у себя дома. Также женщина страдала из-за низкого уровня гемоглобина, из-за чего ей неоднократно переливали кровь.

Ранее сообщалось о смерти чемпиона мира по конькобежному спорту 1975 года Владимира Кащея, ему было 74 года. Он завершил свою карьеру в 1978 году, после чего начал тренерскую работу. С 1977 по 1995 год преподавал в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.