На 75 году умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей

На 75 году жизни скончался чемпион мира по конькобежному спорту 1975 года Владимир Кащей, сообщает Союз конькобежцев России. Отмечается, что выдающегося спортсмена не стало в воскресенье, 3 сентября.

Вчера на 75-м году жизни скончался Кащей Владимир Иванович — заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира 1975 года на дистанции 500 метров, бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года, победитель и призёр чемпионатов СССР 1972-1975 годов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения спортивной карьеры Кащей перешёл на тренерскую работу. С 1978-го по 1980 года был тренером по спринту в Центральном совете добровольного спортивного общества «Буревестник». С 1977 по 1995 года преподавал в институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Имел степень кандидата педагогических наук.

Награжден орденом «Дружбы народов» за подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Сараево в 1984 году, кавалер ордена «Знак Почёта».

Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира, СССР Владимир Козлов, Павел Пегов, Сергей Фокичев.

Ранее сообщалось о смерти солиста оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максима Пастера. Он ушел из жизни в возрасте 47 лет 1 сентября, находясь в отпуске в Махачкале.