На 75 году жизни скончался чемпион мира по конькобежному спорту 1975 года Владимир Кащей, сообщает Союз конькобежцев России. Отмечается, что выдающегося спортсмена не стало в воскресенье, 3 сентября.
Вчера на 75-м году жизни скончался Кащей Владимир Иванович — заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира 1975 года на дистанции 500 метров, бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года, победитель и призёр чемпионатов СССР 1972-1975 годов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения спортивной карьеры Кащей перешёл на тренерскую работу. С 1978-го по 1980 года был тренером по спринту в Центральном совете добровольного спортивного общества «Буревестник». С 1977 по 1995 года преподавал в институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Имел степень кандидата педагогических наук.
Награжден орденом «Дружбы народов» за подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Сараево в 1984 году, кавалер ордена «Знак Почёта».
Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира, СССР Владимир Козлов, Павел Пегов, Сергей Фокичев.
Ранее сообщалось о смерти солиста оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максима Пастера. Он ушел из жизни в возрасте 47 лет 1 сентября, находясь в отпуске в Махачкале.