Стали известны шансы внука Зюганова возглавить КПРФ Политолог Марков: у внука Зюганова мало шансов возглавить КПРФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Внук Геннадия Зюганова в случае ухода бессменного лидера КПРФ вряд ли сможет возглавить партию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По мнению эксперта, у Леонида Зюганова для роли партийного лидера недостаточно политического веса.

Геннадий Зюганов — великий государственный деятель, возродивший компартию, которая лежала в руинах. Он привел ее к первому месту по популярности и спас страну от гражданской войны. Он реально великий государственный деятель, а его внук — активист, который больше известен своей фамилией, — заявил он.

Усомнился в таком сценарии и другой собеседник NEWS.ru, политолог Павел Салин. Эксперт считает: несмотря на то что Зюганов-старший лоббирует кандидатуру внука на пост преемника, Леонида вряд ли поддержат другие центры влияния — как внутри КПРФ, так и за ее пределами.

Ситуация сложнее, чем кажется, даже с учетом того, что по поводу транзита власти в КПРФ есть различные точки зрения. И они далеко не совпадают с точкой зрения самого Зюганова, который продвигает своего внука, — сказал он.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что в Россию необходимо вернуть специалистов высшей квалификации, которые покинули страну. По его словам, это особенно важно в условиях «зашкаливающей на всех континентах» русофобии. Согласно подсчетам лидера КПРФ, речь идет об 1,2 млн кадров.