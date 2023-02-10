«Союзмультфильм» выпустит пластилиновый мультик «Союзмультфильм» выпустит анимационный фильм «Безумная планета» в пластилиновой технике

Фото: Союзмультфильм

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию полнометражного анимационного фильма «Безумная планета», который будет выполнен необычным способом: в традиционной пластилиновой технике с использованием современных 3D-инструментов. Работает над картиной известный режиссер, преподаватель Сергей Меринов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе киностудии. Для реализации этого проекта создано творческо-производственное объединение, включающее в себя две студии из Москвы, а также несколько региональных.

Современный «Союзмультфильм» сохраняет и развивает в своем творческом процессе многообразие техник, среди которых такие, как кукольная и пластилиновая анимация, у студии богатые традиции и авторская школа в этой сфере. Мы всегда рады сотрудничеству с опытными мастерами и их командами в реализации нестандартных авторских замыслов — это способствует созданию новых форм и развитию анимационного искусства, — отметил генеральный директор киностудии Борис Машковцев.

Фото: Союзмультфильм

По его словам, «Безумная планета» станет вторым после «Гофманиады» режиссера Станислава Соколова полнометражным авторским фильмом в современной истории «Союзмультфильма». Рассчитанная на семейную аудиторию фантастическая комедия расскажет о приключениях двух космонавтов, которые путешествуют по необычным «живым» планетам, «выращенным» и «настроенным» учеными специально для людей XXXI века. На разработку замысла «Безумной планеты» у него ушло более десяти лет.

Пластилиновая техника нечасто встречается среди образцов не только российской, но и мировой анимации, однако созданное таким образом кино обладает особой, свойственной только ему выразительностью и искренностью, — добавил Борис Машковцев.

Фото: Союзмультфильм

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Компания регулярно выявляет факты незаконного использования анимационных образов персонажей. За прошедший год киностудия обнаружила более шести тысяч нарушений, по более чем пяти тысячам из них были составлены обращения в суды.