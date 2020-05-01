Собянин и Попова вошли в десятку самых упоминаемых медиаперсон

https://static.news.ru/photo/1f4d6a18-8ba3-11ea-b2bb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Системы комплексного анализа новостей (СКАН), в апреле рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон возглавил президент РФ Владимир Путин — его цитировали 388 354 раза СМИ политической и финансово-экономической направленности.

На второе место созданного «Интерфаксом» рейтинга вышел президент США Дональд Трамп с 100 008 упоминаниями в российских СМИ. Мэр Москвы Сергей Собянин занял третью строчку рейтинга (99 495 упоминаний), премьер-министр РФ Михаил Мишустин — четвёртую (92 429).

За ними следуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (55 304 упоминания), президент Украины Владимир Зеленский (47 354), губернатор Московской области Андрей Воробьёв (41 072), президент Белоруссии Александр Лукашенко (35 030). На девятое место вышла глава Роспотребнадзора Анна Попова (26 644 ссылки), благодаря комментариям по ситуации с коронавирусом в РФ. Десятку замкнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (23 394 ссылок), который в СМИ в прошлом месяце упоминался в основном при освещении вопросов антикризисной поддержки автопрома.

В настоящее время СКАН оценивает данные более 43 тыс. источников.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков стали самыми цитируемыми персонами в 2019 году. Рейтинг составлен по упоминаемости в российских СМИ. Владимира Путина в прессе цитировали около 3,18 млн раз, Медведева — более 666 тысяч, а Пескова — 304 тысячи раз. В первой пятёрке также мэр Москвы Сергей Собянин (около 254 тысяч упоминаний) и министр иностранных дел Сергей Лавров (свыше 213 тысяч). Среди других известных персон, которые часто упоминались в прессе в 2019 году, — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, оппозиционер Алексей Навальный, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также министр обороны Сергей Шойгу.