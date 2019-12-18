https://static.news.ru/photo/394a4c66-218a-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков стали самыми цитируемыми персонами в 2019 году. Рейтинг составлен по упоминаемости в российских СМИ.

Владимира Путина в прессе цитировали около 3,18 млн раз, Медведева — более 666 тысяч, а Пескова — 304 тысячи раз.

В первой пятёрке также мэр Москвы Сергей Собянин (около 254 тысяч упоминаний) и министр иностранных дел Сергей Лавров (свыше 213 тысяч), передаёт ТАСС со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает более 53 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Среди других известных персон, которые часто упоминались в прессе в 2019 году, — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, оппозиционер Алексей Навальный, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также министр обороны Сергей Шойгу.

В общей сложности в рейтинге 50 имён.

Ранее, как писал NEWS.ru, поисковик «Яндекс» назвал самые популярные темы и события 2019 года, которые интересовали россиян.