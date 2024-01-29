«Служу России»: Мизулина ответила на санкции Евросоюза Мизулина словами «служу России» ответила на включение в санкционный список ЕС

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина словами «служу России» прокомментировала NEWS.ru сообщения о том, что Брюссель ввел в ее отношении санкции. Европейский союз внес Мизулину в расширенный санкционный список.

Служу России, — сказала глава Лиги безопасного интернета.

Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в расширенный санкционный список, следует из заявления Совета ЕС. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список персональных санкций расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».

Ранее Мизулина заявила, что обратится в Министерство внутренних дел России с просьбой проверить подростков, которые нападают и избивают сверстников в Тамбове. В своем Telegram-канале общественный деятель сообщила, что подростки избивают и провоцируют на драки сверстников, после чего публикуют в социальных сетях видеозаписи конфликтов. По ее данным, лидером банды является девушка. Местные жители считают раскаяние неискренним и просят наказать девушку и других подростков за содеянное. Некоторые люди пишут, что им страшно посещать торговый центр.