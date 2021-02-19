Клишас: решение ЕСПЧ по Навальному – не повод нарушать Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/cd2cd25a-72b5-11eb-852e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнения и претензии сторонников осуждённого оппозиционера Алексея Навального, а также призывы зарубежных институтов не являются достаточным основанием для нарушения Конституции РФ и законов страны, заявил сенатор и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Решение ЕСПЧ по обеспечительным мерам в отношении Навального является исключительно политическим. Чтобы обосновать его, европейский суд ссылается на свои внутренние нормы, но не на нормы международные. А РФ действует в соответствии с международным правом и российской Конституцией. Наш основной закон и до изменений запрещал вмешательство в деятельность судебной власти, — сообщил Клишас в интервью «Парламентской газете».

При этом сенатор уточнил, что Россия прилежно исполняет все возложенные на неё обязательства, однако иностранные и международные организации не могут лишит РФ суверенных прав.

NEWS.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), использовав 39-е правило своего регламента, решил призвать российские власти немедленно освободить осуждённого по делу «Ив Роше» о мошенничестве Навального. Кремль с этим требованием не согласен и расценивает его как «недопустимую попытку вмешаться во внутренние судебные дела России».