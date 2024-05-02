Россия объявила в розыск украинского экс-министра МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Павел Петренко

Бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Отмечается, что он проходит по уголовной статье, какой именно — не уточняется.

Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

В конце 2023 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Петренко за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В период с 2014 по 2019 год в результате АТО ранены и погибли свыше 2000 человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск активистку феминистического движения Залину Маршенкулову, которая обвиняется по статье об оправдании терроризма. Предполагается, что девушка привлекла внимание правоохранительных органов своими публикациями в Telegram.

Адвокат Сергей Жорин пояснил, что если человека вносят в базу розыска Интерпола, то судом решается вопрос о его экстрадиции. Человек может обжаловать решение об объявлении его в международный розыск. Также сам национальный суд в ходе разбирательства может отказать в экстрадиции обвиняемого в Россию. После начала СВО таких отказов стало значительно больше, пояснил юрист.