Россия

Российские военные специалисты вернулись из Сербии на родину

16:16, 17 мая 2020
Фото: Павел Бушуев/ТАСС

Четыре российских самолёта Ил-76 с военными специалистами вернулись на родину. Они приземлились на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщило Минобороны РФ.

На аэродром Чкаловский прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На данное время все военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как информировал NEWS.ru, в апреле 2020 года российская сторона направила в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов из-за пандемии коронавируса.

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