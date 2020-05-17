Российские военные специалисты вернулись из Сербии на родину

Фото: Павел Бушуев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин считает, что для успешного развития в стране необходимо делать упор на высокие технологии. Россию он назвал «отдельной цивилизацией» с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.

Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие, — заявил президент в эфире телеканала «Россия 1». Ранее Путин говорил о...