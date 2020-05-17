Российские военные специалисты вернулись из Сербии на родину

https://static.news.ru/photo/09535c58-9842-11ea-bb62-fa163e074e61_660.jpgФото: Павел Бушуев/ТАСС
Четыре российских самолёта Ил-76 с военными специалистами вернулись на родину. Они приземлились на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщило Минобороны РФ.
На аэродром Чкаловский прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
На данное время все военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Как информировал NEWS.ru, в апреле 2020 года российская сторона направила в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов из-за пандемии коронавируса.