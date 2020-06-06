Рослесхоз предупредил об угрозе нашествия шелкопряда в Сибири

https://static.news.ru/photo/b6946db8-a7be-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Обследование лесов в Якутии выявило очаги массового размножения шелкопряда. В них превышается критическая норма распространения насекомых, которых насчитали до 30–40 единиц на квадратный метр.

Специалисты Рослесхоза заявили, что нашествие сибирского шелкопряда несет серьёзную угрозу, смягчить последствия которой могут мероприятия по борьбе с вредителем. Как правило, они заключаются в опрыскивании с использованием авиации лесных насаждений биологическими или химическими инсектицидами, сообщает РИА Новости.

Сейчас повреждается в основном лиственница, которая при благоприятных условиях выдерживает 2–3-кратное полное объедание, — рассказали в Рослесхозе.

В ведомство отметили, что тратят на борьбу с вредителем от 50 до 200 млн рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сибирские учёные выявили новый вид клеща, который гораздо опаснее для человека, чем существующие. Он быстро размножается и становится разносчиком большого количества болезней. Насекомое — гибрид клеща Павловского и таёжного клеща. Он может одинаково существовать в условиях, подходящих обоим родительским видам.