В Сибири нашли нового клеща, который опаснее своих прародителей

https://static.news.ru/photo/c526703e-3cc9-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сибирские учёные выявили новый вид клеща, который гораздо опаснее для человека, чем существующие. Он быстро размножается и является разносчиком большего количества болезней.

Насекомое является гибридом клеща Павловского и таёжного клеща. Он может одинаково существовать в условиях, подходящих обеим родительским видам. По предположениям учёных, именно этот гибрид населяет нетипичные для видов-прародителей районы – Приморский край, горные долины Алтая. Больше всего подобных клещей обнаружено в Новосибирской области.

Новый клещ оказался плодовитым. Специалисты склонны это объяснять удачным сочетанием генов при гибридизации.

Насекомое переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе. Это означает, что человек, помимо вируса клещевого энцефалита, рискует заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий, сообщае т «Наука в Сибири».

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае наблюдается массовое нашествие клещей. За неделю в середине мая к медикам с жалобами на укусы этих насекомых обратились более 2,3 тысячи жителей региона.