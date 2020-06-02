В Сибири нашли нового клеща, который опаснее своих прародителей

Сибирские учёные выявили новый вид клеща, который гораздо опаснее для человека, чем существующие. Он быстро размножается и является разносчиком большего количества болезней.
Насекомое является гибридом клеща Павловского и таёжного клеща. Он может одинаково существовать в условиях, подходящих обеим родительским видам. По предположениям учёных, именно этот гибрид населяет нетипичные для видов-прародителей районы – Приморский край, горные долины Алтая. Больше всего подобных клещей обнаружено в Новосибирской области.
Новый клещ оказался плодовитым. Специалисты склонны это объяснять удачным сочетанием генов при гибридизации.
Насекомое переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе. Это означает, что человек, помимо вируса клещевого энцефалита, рискует заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий,
Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае наблюдается массовое нашествие клещей. За неделю в середине мая к медикам с жалобами на укусы этих насекомых обратились более 2,3 тысячи жителей региона.
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