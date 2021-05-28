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РКН потребовал от Facebook удалить оскорбляющий память ветеранов пост

21:48, 28 мая 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Удалить пост в Instagram, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны потребовал от администрации американской компании Facebook Роскомнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах. Противоправная публикация была обнаружена ведомством в социальной сети Instagram (принадлежит Facebook), — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве подчеркнули, что распространение на территории РФ сведений, выражающих явное неуважение к обществу и проявляющее очернение воинской славы и памятных дат РФ преследуется по закону и является уголовно наказуемым деянием.

О какой именно публикации идёт речь, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор направил телеканалу Disney предупреждение о недопустимости показа контента, который российские власти считают вредным для детей. Причиной для этого стал мультфильм Out («Выход») с ЛГБТ-героями.

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